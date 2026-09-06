Şimşek çaktı, 3 mahallede otluk yangını çıktı

ERZURUM'un Çat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında şimşek çakması sonucu ilçeye bağlı 3 mahallede otluk yangınları çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Çat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşek çaktı. İlçeye bağlı Mollaömer, Sarıkaşık ve Gökçeşeyh mahallelerinde şimşek çakması sonrası otluk alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çat ilçesindeki ekiplerin müdahalesine, Erzurum merkezden gönderilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı