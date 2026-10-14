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Simon Kasırgası ve Rachel Tropikal Fırtınası Meksika'da 6 kişinin ölümüne neden oldu

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Meksika'da Simon Kasırgası ve Rachel Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi kayboldu. Guerrero ile Ensenada'da etkili olan sellerde taşıt ve konutlar zarar gördü; 300 askeri personel arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Meksika'da etkili olan Simon Kasırgası ve Rachel Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Simon Kasırgası kategori 1 seviyesindeyken güçlenerek Meksika'nın Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde şiddetli yağışlara yol açtı.

Meksikalı yetkililer, nehirlerde su seviyesinin yükselmesi ve sel baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Hem Simon Kasırgası hem de Rachel Tropikal Fırtınası'nın etkilerinin görüldüğü Guerrero bölgesi ile Baja California eyaletinin Ensenada kentinde meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Ensenada'nın El Pipila deresi yakınlarında yaklaşık 300 askeri personel, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede meydana gelen seller nedeniyle taşıtlar ve konutlar zarar gördü.

Kaynak: AA
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