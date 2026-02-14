Denizli'de nefes borusuna simit kaçan kadın öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde Gönül Kanat isimli 70 yaşındaki kadın, simit yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde nefes borusuna simit kaçan kadın hayatını kaybetti.
Turan Mahallesi'nde Gönül Kanat'ın (70) simit yerken rahatsızlandığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Evdeki ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Kanat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nefes borusuna yiyecek kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel