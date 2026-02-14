Haberler

Denizli'de nefes borusuna simit kaçan kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde Gönül Kanat isimli 70 yaşındaki kadın, simit yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde nefes borusuna simit kaçan kadın hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde Gönül Kanat'ın (70) simit yerken rahatsızlandığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Evdeki ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Kanat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nefes borusuna yiyecek kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu