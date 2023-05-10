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Simav'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Simav'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gonca B. (53) idaresindeki 43 AB 420 plakalı otomobil, Muradınlar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gamze Elbüz - Güncel

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