Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki Mecnun Demir'in cansız bedeni, 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolan Mecnun Demir'in (20) cansız bedeni, suya düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hüseyin İÇLİ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı