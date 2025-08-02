Silvan'da Silahlı Saldırı: İsmail Cesur Hayatını Kaybetti

Silvan'da Silahlı Saldırı: İsmail Cesur Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde durakta bekleyen İsmail Cesur, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde durakta beklerken silahlı saldırıya uğrayan İsmail Cesur (55), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen İsmail Cesur, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu

Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı

Mezar kazısında ortaya çıktı! Esrarengiz dilekçeyle birlikte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.