CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve taşkınlara neden oldu. Araç ve yaya geçişlerinde zorluklar yaşanırken temizlik çalışmaları başlatıldı.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Silvan ilçesinde öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin ana cadde ve sokaklarında biriken sular kısa sürede taşkınlara neden oldu. Bazı bölgelerde yolların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok noktada da rögar kapaklarının tıkalı olduğu görüldü. Zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı