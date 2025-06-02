Silvan'da Kaybolan Yusuf Bilgin İçin Sulama Kanalında Arama Başlatıldı

Silvan'da Kaybolan Yusuf Bilgin İçin Sulama Kanalında Arama Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin için sulama kanalında arama çalışmaları hızlandırıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, Bilgin'in düşme ihtimali üzerinde durarak arama faaliyetlerine devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin, sulama kanalında aranıyor.

Güzderesi Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Yusuf Bilgin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Bilgin'in yakınlardaki sulama kanalına düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını kanalda yoğunlaştırdı.

Bunun üzerine arama çalışmalarına destek için bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de sevk edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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