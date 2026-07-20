Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mecnun Demir (20), serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Demir'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi Başdeğirmen Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mecnun Demir, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sulama kanalında ve çevresinde Demir'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı