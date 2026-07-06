Çayda kaybolan kişinin 4'üncü günde cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Abdullah Yanık'ın (36) 4'üncü günde cansız bedeni bulundu. O anlar, dron kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Temmuz günü saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Malabadi Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için gittiği Batman Çayı'na serinlemek için giren Abdullah Yanık, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Umut Kervanı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

SONAR CİHAZLARI KULLANILDI

Arama çalışmalarına ayrıca Batman'dan AFAD, UMKE, ANDA, İHH, Umur Kervanı Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma, Batman Belediyesi İtfaiyesi Dalgıç ekipleri, Elazığ'dan ise İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç polis ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda, Diyarbakır AFAD ekipleri tarafından su altına yüksek ses dalgaları gönderilerek, 70 ile 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde tarama imkanı sağlayan sonar cihazları da kullanıldı.

DRONLA TESPİT EDİLDİ

Termal dronla tarama sırasında, bugün saat 11.00 sıralarında Abdullah Yanık'ın cansız bedeni tespit edildi. Sudan çıkarılan Yanık'ın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanık'ın bulunma anı dron ile görüntülenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı