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Şırnak'ta Yangında 100 Dönüm Mercimek Tarlası ve 400 Dönüm Anız Zarar Gördü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş mercimek tarlası ile 400 dönüm anız yandı. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş mercimek tarlası ile 400 dönüm anız yandı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahmutlu köyündeki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş mercimek tarlası ile 400 dönüm anız zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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