Habur'da TIR'da 2 horoz ve 38 keklik ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Irak'tan giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan aramada, gizlenmiş halde canlı 2 horoz ve 38 keklik ele geçirildi.

Silopi ilçesindeki Habur Kara Sınır Kapısı gümrük sahasında yürütülen risk analizleri ve kontrol faaliyetleri kapsamında Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da arama yapıldı. Kontrollerde, dorsenin sandık bölümleri ile taban kısmındaki doğal boşluklara ve çekicinin yatak altı bölümüne gizlenmiş vaziyette bez torbalar içerisinde canlı 2 horoz ve 38 keklik ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanların toplam gümrüklenmiş değerinin 171 bin 684 lira 50 kuruş olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatılırken, ele geçirilen hayvanlara el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı