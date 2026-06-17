Haberler

Şırnak'ta evin odunluğunda çöl varanı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evin odunluğunda bulunan çöl varanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir evin odunluğunda bulunan çöl varanı, ekipler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Silopi ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin odunluk bölümünde büyük bir kertenkele gördü. İhbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, inceleme yapılmak üzere Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler, hayvanın Latincede 'Varanus griseus' olarak adlandırılan çöl varanı olduğunu belirterek, türün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığını ve özellikle yaz aylarında benzer vakalarla sık karşılaştıklarını söyledi.

Yapılan muayenede sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, ilçeye bağlı Ortaköy yakınlarındaki doğal yaşam alanına bırakıldı. Kafesten çıkarılan çöl varanı, koşarak gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendi evinde hedef oldu

Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Motosikletlerle gelip katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak