Silopi'de eğitime yağmur engeli Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Silopi'de eğitime yağmur engeli

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası İpekyolu gölete dönerken araçlar ise ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı. İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, sonrası dereler taşarken, ilçe merkezinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.

Okullar bir gün tatil

İlçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi. Silopi Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.