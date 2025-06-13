Silopi'de Din Öğretimi Semineri Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Din, Ahlak ve Değerler Alanı Öğretmen Semineri" düzenlendi.

İlçede gerçekleştirilen seminere, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Haşim Kutlu, seminerin mesleki gelişim açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kutlu, "Öğretmenler için hem içerik hem de pedagojik açıdan çok yönlü katkı sunan bir eğitim oldu. Bu seminerler sayesinde derslerimizi daha etkili anlatabiliyor, öğrencilerimizin dikkatini çekebilecek yöntemlerle konuları işleyebiliyoruz." dedi. ???????