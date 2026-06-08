Şırnak'ta buğday ekili arazide yangın

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Silopi ilçesi BOTAŞ mevkiinde, buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı