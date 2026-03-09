Haberler

Silopi'de "Boş Sandalye" adlı oyun sahnelendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 'Boş Sandalye' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Gösterim öncesi Yeşilay Silopi Temsilcisi Gönül Ürgen, farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Özel bir okulunun konferans salonunda yapılan gösterim öncesi konuşan Yeşilay Silopi Temsilcisi Gönül Ürgen, bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmalarının önemine değindi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tiyatro oyununu sahneledi.

Programa, Kaymakam Çağlar Partal, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Yıldırım, öğrenci ve davetliler izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
