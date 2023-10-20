Silivri ve Çevresinde 70'e Yakın Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Silivri ve Çatalca'da meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri olan 3 kişi, son işlerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çiftliklerde bekçilik yaparken keşif yaptıkları ve çaldıkları malzemeleri sattıkları belirlendi.

Silivri ve çevresinde 70'e yakın hırsızlık olayına karışan 3 kişi, son işlerinde suçüstü yakalandı. Çiftliklerde bekçilik yapan şüphelilerin kiraladıkları araçla hırsızlık öncesi keşif yaptıkları ve çaldıkları malzemeleri sattıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde Silivri ve Çatalca'nın köylerinde art arda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 70'e yakın hırsızlık olayının faillerinin belirlenmesi için yaklaşık 1 ay süren çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Elde edilen deliller sonrasında K.T., G.A. ve Ş.Y. isimli şüpheliler takibe alındı. Şüpheliler Büyükkılçlı-Fener yolu üzerindeki bir çiftlik evinden hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suçtan sabıkları olan şüphelilerin Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde bulunan çiftliklerde bekçilik yaptıkları, kiraladıkları araçla keşif yapıp daha sonra hırsızlık yaptıkları, villa ve çiftliklerden çaldıkları malzemeleri hurdacı, spotçu, ikinci el alım satımı yapan yerlere ve şahıslara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL