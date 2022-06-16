Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

AA - Alparslan Ermiş - Güncel
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Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Silivri- Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Alparslan Ermiş - Güncel

Gümüşyaka Tekirdağ Güncel Haberler

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