Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Silivri-Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Silivri- Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi. AA / Alparslan Ermiş - Güncel Gümüşyaka Tekirdağ Güncel Haberler

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