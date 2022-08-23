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Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü

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Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü Silivri Gümüşyaka sahilinde yunus balıkları görsel şölen oluşturdu.

Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü

İSTANBUL - Silivri Gümüşyaka sahilinde yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuna kaydetti.

Silivri Gümüşyaka'da teknesiyle tur atmaya çıkan vatandaşlar, denizde yunus balıklarına denk geldi. Yunus balıklarının oluşturduğu görsel şöleni teknedeki vatandaşlar kayda aldı. Görüntülerde yunus balıklarının birbiriyle olan uyumu dikkat çekti. Teknedeki vatandaşlar ise yunus balıklarını hayranlıkla izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Güncel

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