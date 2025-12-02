Haberler

Silivri'deki BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olayın sebebi henüz bilinmezken, tahliyeler ve yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
