Silivri'de yapımı süren yeni duruşma salonu havadan görüntülendi

Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 2 bin 295 kişi kapasitesi olan yeni duruşma salonunun inşası sürüyor. Çalışmaların sürdüğü salon havadan görüntülendi.

İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerinin tutuklu ve çok sanıklı yargılamalar sırasında yetersiz kalması nedeniyle Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde kapalı alana sahip dev bir kompleksin yapımına başlanmıştı. Çok sanıklı suç örgütlerine yönelik davaların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yürütülmesini de sağlayacak duruşma salonu havadan görüntülendi. Salonun kapasitesi ve kat bilgileri başsavcılık tarafından paylaşıldı.

Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında 3 bin 240 metrekare alan üzerinde yapılan ve toplam 2 bin 295 kişilik kapasiteye sahip olması planlanan duruşma salonunda 555 sanık, bin 268 avukat ve 472 izleyici aynı anda bulunabilecek. Binanın bodrum katının 160 metrekare alana sahip olduğu öğrenilirken, bodrum katında sanık koridoru ve merdivenin bulunduğu kaydedildi.

Zemin kat, 7 bin 238 metrekare alana sahip olacak. Zemin katta, giriş holü, duruşma solunu, mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, jandarma bekleme alanı, jandarma odası, sanık odaları, gizli tanık odası, güvenlik odası, izleme odası, server odası, kazan dairesi, elektrik odası, revir odası, dikte odası, rack kabin odası, rezerv oda, seyirci kafeteryası, kantin, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvalet odaları, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenlerin olacağı belirtildi. 4 bin 150 metrekare büyüklüğündeki birinci katta ise mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, hakim-savcı kafeteryası, idari ofis, arşiv, kalem odası, sanık odaları, jandarma bekleme alanı, iklimlendirme klima santral odası, bay/bayan mescit ve abdesthaneler, avukat kafeteryası, kantin, rezerv odalar, sanık odaları, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvalet odaları, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenlerin bulunduğu öğrenildi.

