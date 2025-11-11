Haberler

Silivri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Silivri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı
Güncelleme:
Silivri'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Villada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SİLİVRİ'de yasa yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi için bir villaya polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Villada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi kapsamında Silivri'de bir villaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Villa içerisinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemlerinin bulunduğu, villanın ise 'dış finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Ekipler adreste çok sayıda dijital materyale de el koydu. Yakalanan şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

