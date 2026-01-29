Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de düzenledikleri operasyonla iki kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.İ. ve H.D. adlı şüphelilere yönelik yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de yaptıkları saha analizleri ve istihbari bilgiler sonucu bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Fatih Mahallesi'nde tespit edilen adresin çevresinde önlem alarak bekleyen polis ekipleri, evden çıkan H.İ'yi (43) gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında bir eve yönelik operasyonda H.D. (41) yakalandı. Aramalarda 169,9 gram uyuşturucu madde ile 38 bin 400 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapılan H.İ. dosyası ikmalen gönderilmek üzere salıverilirken, H.D. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

