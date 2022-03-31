Silivri'de üretilen yerli ayçiçeği tohumları bin dönüm araziye ekilecek

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneğince, Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezindeki denemeler sonucunda yerli ve milli sertifikalı ayçiçeği tohumu üretildi.

Silivri Belediyesinin desteğiyle üretilen yerli ayçiçeği tohumları, ilçedeki yaklaşık bin dönüm araziye ekilecek. Silivri Belediyesi, elde edilen ayçiçeği yağını da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Tohumların teslimi ve tanıtımı dolayısıyla Silivri Belediyesinde tören düzenlendi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Silivri Belediyesinin, denemeler sonucunda üretilen yerli ayçiçeği tohumlarını kendi arazilerine ekmek için talepte bulunduğunu söyledi.

Toruk, projenin, sadece Silivri'de değil tüm ülkede milli tohumculuğun gelişmesi açısından örnek olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye'nin milli güvenlik politikaları olduğu gibi milli tarım politikalarının da olması gerektiğini belirterek, "Artık uluslararası emperyalizmin bize dayattığı tohumları bir kenara bırakıp, araştırmaya, geliştirmeye para ve kaynak ayırarak yerli ve milli tohumları üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçi ithal tohum yerine yerli tohumu tercih edecek"

Silivri Belediyesinin bu yıl bin dönüme ayçiçeği ekeceğini söyleyen Yılmaz, bunun tamamının yerli ve milli sertifikalı tohumla yapılacağını, sonucunda da 100 bin litre ayçiçeği yağının üretilerek 40 bin aileye dağıtılacağını söyledi.

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Silivri Belediyesinin milli tohumları üreticiyle buluşturmasının önemine değinerek, "Sonucun başarılı olacağına çok eminim. Çiftçi de bunu görünce otomatik olarak bu tohumlara yönelecek. İthal tohum almaktansa, kendi milli tohumlarını kullanmayı tercih edecektir." dedi.