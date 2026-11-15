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Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, sıkışan 3 yaralı kurtarıldı

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Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, sıkışan 3 yaralı kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, sıkışan 3 yaralı kurtarıldı
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Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde saat 13.00 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AHC 321 ve 59 MA 2176 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişiler aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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