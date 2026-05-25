Silivri'de taksiyle motosiklet çarpıştı; kaza kamerada

SİLİVRİ'de sürücüsünün ışık ihlali yaptığı iddia edilen taksi, seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre, ışık ihlali yapan taksi şoförü TEM bağlantı yoluna doğru dönüş yaptığı sırada seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapan taksinin motosikletle çarpıştığı ve yerde yatan sürücüye çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı