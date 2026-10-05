Silivri'de sürücünün manevrasıyla takla atan otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

SİLİVRİ'de sürücüsünün, yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Selimpaşa D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yayaları fark eden seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 1'i çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı