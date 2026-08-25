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Silivri'de Apartman Çatısında Yangın: Can Kaybı Yok

Silivri'de Apartman Çatısında Yangın: Can Kaybı Yok
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Silivri'de bir sitedeki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonu kamerasına yansıyan panik anlarına sahne oldu.

SİLİVRİ'de sitede 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 16.30 sıralarında bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıktı. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri binayı tahliye etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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