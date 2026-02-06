Silivri'de sağanak etkili oldu

Haberler

Silivri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yolda yürüyen vatandaşları kahvehanelere sığınmaya zorladı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yağışın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

SİLİVRİ'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı yerlerde sağanak etkili oluyor. Silivri'de etkisini arttıran yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı, bazıları ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
