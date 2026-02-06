Silivri'de sağanak etkili oldu

SİLİVRİ'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı yerlerde sağanak etkili oluyor. Silivri'de etkisini arttıran yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı, bazıları ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.