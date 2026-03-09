İstanbul'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Silivri'de TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen bir otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Silivri'de, seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TEM Otoyolu'nun Selimpaşa mevkisinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilden aniden dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, yanan otomobilden inerek olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Adem Koç