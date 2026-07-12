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Silivri'de Yangın: Hobi Bahçelerine Sıçradı

Silivri'de Yangın: Hobi Bahçelerine Sıçradı
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Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek hobi bahçelerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hobi bahçesi kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, - SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hobi bahçelerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki hobi bahçelerine sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki alanlara sıçraması önlendi. Yangında 2 hobi bahçesi kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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