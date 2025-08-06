Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Silivri'de otluk alanda başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, 15.30'da Yeni Mahalle'de başladı ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

SİLİVRİ'de otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan arazide başladı. Otluk alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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