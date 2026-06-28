Silivri'de servis minibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

SİLİVRİ'de dün yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün ile Murat Memük'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Melek Düzgün'ün cenazesinin yarın Ataşehir'deki Mustafa Kemal Pir Sultan Abdal Cemevi'nden kaldırıldıktan sonra Çekmeköy'de toprağa verileceği, Murat Memük'ün cenazesinin ise bugün Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Silivri-Çerkezköy yolunun Çeltik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Çerkezköy arasında hizmet veren, İlker Usul yönetimindeki 34 NJL 504 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi ve tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kimlik tespiti için olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalaştı. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CENAZELERİ AİLELERİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün ile Murat Memük'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Melek Düzgün'ün cenazesinin yarın Ataşehir'deki Mustafa Kemal Pir Sultan Abdal Cemevi'nden kaldırıldıktan sonra Çekmeköy'de toprağa verileceği, Murat Memük'ün cenazesinin ise bugün Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

'KARDEŞİM BENİ ARAYIP "DÜĞÜNE GİDİYORUZ ABLA, KAZA YAPTIK, BİZE YETİŞİN" DEDİ'

Kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün'ün kızı Sakine Demirdağ, ağır yaralanan kardeşi Hatice Düzgün'ün kendisini kazanın ardından aradığını belirterek, "Kaza yerinde yoktum. Kardeşim saat 18.00'e doğru beni arayıp, 'Düğüne gidiyoruz abla, kaza yaptık, bize yetişin' dedi. Apar topar olay yerine gittik. Kardeşimi hastaneye sevk etmişlerdi. Annemin cenazesini savcı gelene kadar orada bekletiyorlardı. Ben de daha sonra doğrudan hastaneye geçtim. Gittikleri düğün komşuların düğünüymüş. Aracı kimin kullandığını bilmiyorum. O hattın minibüsü müydü, yoksa başka bir minibüs mü tutulmuştu onu da tam bilmiyorum" dedi.

'BEYLİKDÜZÜ'NDEN SİLİVRİ'YE KOMŞULARININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI'

Demirdağ, "Beylikdüzü'nden Silivri'ye komşularının düğününe gidiyorlardı. Kardeşim şu an hastanede. Ameliyat olmasını bekliyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Doktorlar ayrıca beyninde kanama olduğunu söyledi. Bu nedenle hastanede bekliyoruz. Annem çok iyi biriydi" ifadelerini kullandı.

'HAFTA SONU TATİLİ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ'

Murat Memük'ün babası Hasan Memük ise, "Çocuğum memurdu, çalışıyordu. 42 yaşındaydı. Hafta sonu tatili olduğu için İstanbul'a gelmişti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul'a giderken kaza meydana geldi. Kazayı bize geç haber verdiler. Bekardı. Kapaklı'daki iş yerinde çalışıyordu. İyi bir insandı, herkese yardım ederdi. Psikolojik rahatsızlıkları vardı. Engelli raporu bulunuyordu ve ilaç kullanıyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı