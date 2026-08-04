Haberler

Silivri'de Köprü Ayağında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Silivri'de Köprü Ayağında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'deki tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde köpeklerden kaçarken köprü ayağında mahsur kalan yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kedi, güvenli bir alana bırakıldı.

SİLİVRİ'de köprü ayaklarında mahsur kalan yavru kediyi çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Olay 00.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre köpeklerden kaçan yavru kedi, derenin üzerinden geçen köprünün ayaklarında mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir itfaiye eri merdiven yardımıyla kediyi kurtarmak için köprü ayağına indi. Kaçacak yeri olmadığı için mahsur kalan kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kedi itfaiye tarafından güvenli alana bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak