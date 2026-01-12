Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada

SİLİVRİ'de sitede bulunan koç sahibine dakikalarca saldırdı. Olayın ardından koçun sahibi Fikret B. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yalnız olan Fikret B. kan içinde kalarak, kaburgalarında kırıklar meydana geldi. Saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Koçun sahibine saldırısı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Fikret B.'ye beslediği koçun dakikalarca saldırması ve olayın ardından Fikret B.'nin sokaktan saldırısına uğradığı koçu ile uzaklaştığı anlar yer aldı.