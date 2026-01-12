Haberler

Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada

Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan Fikret B., hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve koç saldırı sonrası kestirildi.

SİLİVRİ'de sitede bulunan koç sahibine dakikalarca saldırdı. Olayın ardından koçun sahibi Fikret B. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yalnız olan Fikret B. kan içinde kalarak, kaburgalarında kırıklar meydana geldi. Saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Koçun sahibine saldırısı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Fikret B.'ye beslediği koçun dakikalarca saldırması ve olayın ardından Fikret B.'nin sokaktan saldırısına uğradığı koçu ile uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu