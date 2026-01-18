Haberler

Silivri'de kar yağışı etkili oluyor

Silivri'de kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Afet Koordinasyon Merkezi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Silivri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar, merkezde ise karla karışık yağmur görülüyor, ayrıca kuvvetli rüzgar da bölgedeyken hissediliyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede yollar beyaza büründü. Yağış yüksek kesimlerde kar, merkezde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde aralıklarla etkili oluyor. Silivri'de zaman zaman kuvvetli rüzgar da etkisini hissettiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular