Silivri'de kar yağışı etkili oluyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede yollar beyaza büründü. Yağış yüksek kesimlerde kar, merkezde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde aralıklarla etkili oluyor. Silivri'de zaman zaman kuvvetli rüzgar da etkisini hissettiriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel