Silivri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Silivri'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda, bir iş yerinde yapılan aramada 47 elektronik sigara, 41 şişe bandrolsüz içki ve 30 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 37 yaşındaki E.D. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silivri'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 47 elektronik sigara, 41 şişe bandrolsüz içki ve 30 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.