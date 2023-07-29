Üye Girişi
Haberler

Silivri'de İslak Mendil Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Silivri'de bulunan bir ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken fabrikanın giriş katında maddi hasar meydana geldi.

SİLİVRİ'de ıslak mendil fabrikasında çıkan küçük çapta ki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 22.30 sıralarında Selimpaşa Kudanlı sokakta bulunan 2 katlı fabrika'da çıktı. Malzemelerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında, ölü ve yaralı bulunmazken fabrikanın giriş katında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Güncel

Selimpaşa İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title