Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yakalandı Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kardırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. AA / Alparslan Ermiş - Güncel kavga Fatih Güncel Haberler

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