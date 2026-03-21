Silivri'de yüksekten düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Silivri'de bir restoranın duvarına çarpan hafif ticari araç, 5 metre yükseklikten düştü. Sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.
Selimpaşa Limanı'nda seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DU 0711 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bir restoranın duvarına çarptı.
Aracın yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk