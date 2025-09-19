Silivri'de Cipin Motorunda Doğan 6 Kedi Kurtarıldı

Silivri'de bir cipin motor kısmında dünyaya gelen 6 Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir arkadaşının cipinden kedi sesi duyan Mustafa Özçelik durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor bölümünün alt kısmında yeni doğmuş 6 kedi olduğunu belirledi.

Ekipler, uzun süren çalışmalar sonrasında yavru kedileri bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılmasının ardından Mustafa Özçelik'e teslim edilen 6 yavru kedi annesine kavuşturuldu.

Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Özçelik, "Kedi sesinin geldiğini duyunca, alttan baktık ve yavruları gördük. Titiz bir çalışma sonucu ekipler, 6 yavrumuzu sağlam bir şekilde çıkarttı. Sonrasında kedileri siteye götürüp, annelerine kavuşturduk" dedi.