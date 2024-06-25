Silivri'de çıkan anız yangını söndürüldü
Silivri'de çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangın, ekili buğday tarlasına ve ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Silivri'de çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında anız yangını çıktı.
Yaklaşık 50 dönümlük alanı etkileyen yangın, ekili buğday tarlasına ve ormanlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra helikopterle de müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.