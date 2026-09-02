Haberler

Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: AIS verileri kazayı gözler önüne serdi

Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: AIS verileri kazayı gözler önüne serdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri açıklarında Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Kazanın ardından iki geminin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri, seyir geçmişinin harita üzerinde nasıl kesiştiğini ortaya koydu.

İSTANBUL Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu ve Tuğberk isimli gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinin harita üzerinde oluşturduğu seyir geçmişi ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler