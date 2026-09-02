Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: AIS verileri kazayı gözler önüne serdi
İstanbul Silivri açıklarında Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Kazanın ardından iki geminin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri, seyir geçmişinin harita üzerinde nasıl kesiştiğini ortaya koydu.
İSTANBUL Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu ve Tuğberk isimli gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinin harita üzerinde oluşturduğu seyir geçmişi ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı