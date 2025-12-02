Haberler

Silivri'de BOTAŞ Tesisleri'nde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Silivri'de bulunan BOTAŞ Tesisleri'nde saat 14.30'da çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

(İSTANBUL) Silivri'de bulunan BOTAŞ Tesisleri'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Silivri'de bulunan BOTAŞ Tesisleri'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi"

"02.12.2025 salı günü saat 14.30 sıralarında Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."

