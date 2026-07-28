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Silivri'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişiye Cankurtaranlar Müdahale Etti

Silivri'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişiye Cankurtaranlar Müdahale Etti
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Silivri'nin Selimpaşa Halk Plajı'nda denize giren 58 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İBB Cankurtaran ekipleri tarafından jet skiyle kurtarılıp kumsala çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİLİVRİ'de Silivri'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiye cankurtaranlar müdahale etti. Önce jet skiye alınan daha sonra kumsala çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün 14.00 sıralarında Selimpaşa Halk plajında yaşandı. Plajda denize giren 58 yaşındaki bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı fark eden İBB Cankurtaran ekipleri, kişinin olduğu yere jet skiyle ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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