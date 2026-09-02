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Silivri'de gemi çarpışması: 10 mürettebattan haber alınamıyor

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Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 personelin isimleri belli oldu; kaptan Yaşar Kayhan ve mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SİLİVRİ açıklarında çarpışan ve battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin isimleri belli oldu.

Silivri açıklarından sabah saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadenizereğli'ye seyir halinde olan Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu aldı gemi çarpıştı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki personelin kimlikleri belli oldu. Buna göre gemide, Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı) bulunuyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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