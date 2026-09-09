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Silivri’de batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 8'İnci gününde devam ediyor

Silivri’de batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 8'İnci gününde devam ediyor
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Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8'ncı günde devam ediyor.

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8'ncı günde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'İnci gününde aralıksız sürdürülüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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