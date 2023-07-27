Silivri'de Anız Yangını Söndürüldü, İtfaiye Eri Yaralandı

Silivri'de anız yakımı sırasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri kolundan yaralandı ve olay yerinde tedavi edildi.

SİLİVRİ'de anız yakımı sırasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında kolundan yaralanan itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, 17.00 sıralarında Büyüksinekli Mahallesi'nde anız yakımı sırasında çıktı. Bölgede yakılan anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına İstanbul İtfaiyesi, Tekirdağ İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, kolundan yaralandı. İtfaiye eri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yangın çıkan bölgede İtfaiye ekipleri bekletiliyor.