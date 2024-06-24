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Silivri'de Anız ve Çöplük Yangınları Söndürüldü

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Silivri'de çıkan anız ve çöplük yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınlar zarara neden oldu ancak ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de çıkan anız ve çöplük yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi Sadi Sokak'ta bulunan tarlada anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın zarara neden oldu.

Öte yandan anız yangınının çıktığı tarlanın yakınındaki atış poligonu mevkisinde, çöplerin bulunduğu boş arazide de yangın başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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